Interpol devreye girdi, öz kardeşini öldüren şüpheli, Sırbistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Interpol devreye girdi, öz kardeşini öldüren şüpheli, Sırbistan'a kaçamadan yakalandı

İzmir'de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan'a kaçmak isteyen şüpheli, İnterpol'ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli, İzmir'den Sırbistan'a giden polis ekipleri tarafından havayolu ile Türkiye'ye getirildi.

16.04.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Interpol devreye girdi, öz kardeşini öldüren şüpheli, Sırbistan'a kaçamadan yakalandı

İzmir'de macera filmlerinin aratmayan operasyon: Kardeş katili böyle yakalandı

İZMİR - İzmir'de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan'a kaçmak isteyen şahıs, İnterpol'ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli, İzmir'den Sırbistan'a giden polis ekipleri tarafından havayolu ile Türkiye'ye getirildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Urla ilçesi Özbek köyü yolundaki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kendi arazisine ot toplamaya giden bir vatandaş, ağacın altında erkek cesedi gördü. Cesedi gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu cesedin 19 yaşındaki Eyüp Çelik'e ait olduğu tespit edildi.

Katil öz abisi çıktı

Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda, maktulü öldüren şüphelinin maktulün öz abisi E.Ç. olduğu tespit edildi.

Sırbistan'a giderken yakalandı

Ayrıca şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise şüphelinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğünce aynı gün saat 16.10 kalkışlı Sırbistan Belgrad Nikola Tesla Havalimanına 17.15 varışlı uçağa binmiş olduğu, uçağın Sırbistan'a inişine yaklaşık yarım saat olduğu anlaşıldı. Olayın üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı, Interpol-Europol Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı arasında hızlı bir iletişim ağı kuruldu ve Sırbistan makamlarıyla ilgili daire başkanları iletişime geçerek şüphelinin Sırbistan ve Interpol polislerince uçaktan indiği esnada Belgrad Nikola Tesla Havalimanında muhafaza altına alınması sağlandı.

Türkiye'den giden ekip şüpheliyi yakalayıp geri getirdi

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise şüpheli E.Ç. için kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye'den hareket eden İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Sırbistan ülkesine intikal ederek muhafaza altına alınan şüpheliyi Türkiye'ye havayolu ile getirdi.

Aralarındaki husumetten dolayı kardeşini öldürmüş

Şüpheli E.Ç., sorgusunda suçunu kabul ederek kardeşi ile aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. Şüpheli E.Ç. bugün Urla adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Nikola Tesla, Sırbistan, Türkiye, Belgrad, İzmir, Uluslararası, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Interpol devreye girdi, öz kardeşini öldüren şüpheli, Sırbistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
    07:52 Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler

    Tunceli'de doktor sevgilisiyle balkonda birlikte olurken aşağı düşüp hayatını kaybettiği iddia edilen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında gözaltı kararı verilen genç doktor, "Evimde buluştuk, alkol aldık. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

  • Denizli'nin Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklandı
    07:46 Denizli'nin Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklandı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe anısına yapılan heykel, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü. Olayın faili veya faillerinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

  • Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı
    05:18 Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı

    Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.

  • Köpekçi Nuri Efe Heykeli Kundaklandı
    05:13 Köpekçi Nuri Efe Heykeli Kundaklandı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.

  • Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı
    04:50 Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Kocaeli'de Motosikletli Şüpheliler Araçları Kurşunladı
    04:40 Kocaeli'de Motosikletli Şüpheliler Araçları Kurşunladı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yalova'da orman yangını
    04:39 Yalova'da orman yangını

    Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

  • Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı, şüpheli yakalandı
    02:06 Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı, şüpheli yakalandı

    Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

  • Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Kavga: 10 Gözaltı, 4 Yaralı
    01:59 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Kavga: 10 Gözaltı, 4 Yaralı

    Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.

  • Ata eziyet eden kişilere ceza kesildi
    01:57 Ata eziyet eden kişilere ceza kesildi

    Ardahan'ın Göle ilçesinde, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet eden 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı. Göle Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı tespit ve inceleme sonucunda, şahısların M.K. ve M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.


07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: Interpol devreye girdi, öz kardeşini öldüren şüpheli, Sırbistan'a kaçamadan yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement