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İçişleri Bakanı: İnterpol kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: İnterpol kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın İstanbul'da yakalandığını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kafes-30' Operasyonu'na 46 ekip ve 117 personel katıldı. Operasyon sonucunda İsviçre, İran, Güney Kore, Suriye, Çin ve Özbekistan'da aranan şahıslar yakalandı.

İçişleri Bakanı: İnterpol kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı
11.01.2024 - 08:47,  Güncelleme: 08:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda 6 ülke tarafından haklarında İnterpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 şahsın "Kafes-30'" Operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona 46 ekip ve 117 personelin katıldığını belirtti.

Kafes-30 Operasyonu'nda yakalanan isimler şöyle:

" İsviçre'de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU, İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GhasemI, İran'da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid Aaghı, İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza Fakhr Attar, İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris Moradı, Güney Kore'de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae Yong Sung, Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali Abouyeg, Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın An Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza Umarova, Özbekistan'da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda Ulmasova." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: İnterpol kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı - Son Dakika


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