Irak\'a yük taşıyan tır Şırnak Silopi\'de şarampole devrilince sürücü yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a yük taşıyan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıdığı öğrenilen 47 AEA 0321 plakalı tır, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.