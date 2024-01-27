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Irak İslami Direnişi, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırı düzenlendiğini duyurdu - Son Dakika
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Irak İslami Direnişi, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırı düzenlendiğini duyurdu

Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırılar devam ediyor. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Ayn el-Esed üssüne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca Suriye'deki Koniko Gaz Tesisi'ne füzeli saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Saldırılar, Filistin halkına yapılan katliamlara yanıt olarak düzenlendiği açıklandı.

Irak İslami Direnişi, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırı düzenlendiğini duyurdu
27.01.2024 - 21:55,
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Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye'deki ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırılar devam ediyor. İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Anbar kentinde yer alan ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed üssüne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca sabah saatlerinde de ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye'deki Koniko Gaz Tesisi'ne füzeli saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Irak İslami Direnişi, saldırıların siyonist rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlendiğini açıklamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Irak İslami Direnişi, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırı düzenlendiğini duyurdu - Son Dakika


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