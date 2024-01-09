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Irak'ta Doğum Hastanesinde Yangın: 4 Bebek Hayatını Kaybetti, 36 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Irak'ta Doğum Hastanesinde Yangın: 4 Bebek Hayatını Kaybetti, 36 Kişi Yaralandı

Irak'ın Divaniye kentinde bulunan bir doğum hastanesinde çıkan yangında 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Sağlık Bakanı, yangının tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını belirtti. Başbakan, ihmali olan yetkililerin görevden alınmasını ve şirketin soruşturulmasını istedi.

Irak\'ta Doğum Hastanesinde Yangın: 4 Bebek Hayatını Kaybetti, 36 Kişi Yaralandı
09.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:11
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Irak'ta gece saatlerinde bir doğum hastanesinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 bebek hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Divaniye kentinde bulunan kadın doğum hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hesnavi olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının hastanede tadilat yapan inşaat firmasına ait atık malzemelerin bulunduğu konteynerde çıktığını, hastane binasının yanmadığını ancak dumanla dolduğunu ifade etti. Bakan el-Hesnavi, dumandan etkilenen 4 dört bebeğin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Hesnavi, soruşturmanın nihai sonuçlarının 3 gün sonra açıklanacağını söyledi. Irak Kızılayı ise 36 kişinin yaralandığını, hastaneden 150 çocuk ile 190'dan fazla refakatçinin tahliye edildiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise Sağlık Bakanı el-Hesnavi ile Divaniye Valisi Meysem Abdulilah el-Şehet ile telefon görüşmesi yaparak, ihmali olan yetkililerin görevden alınmalarını ve hastanede tadilat işlerini yapan şirketin soruşturulmasını istedi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta Doğum Hastanesinde Yangın: 4 Bebek Hayatını Kaybetti, 36 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Doğum Hastanesinde Yangın: 4 Bebek Hayatını Kaybetti, 36 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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