Irak'tan Lübnan'a Acil Tıbbi Yardım

3.Sayfa

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının ardından Lübnan'a acil tıbbi yardım gönderilmesi talimatını verdi.

Irak, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının ardından yardım gönderme kararı aldı. Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin Lübnan'da meydana gelen saldırılar nedeniyle Iraklı sağlık ekiplerinin ve tıbbi malzemelerin acilen ülkeye gönderilmesine karar verdiğini duyurdu. İsrail'in Gazze halkını, Batı Şeria ve Güney Lübnan'daki sivilleri hedef alan saldırıları ile genişleme planlarını sürdürmesine karşı uluslararası müdahale gerektirdiğini vurgulayan el-Avadi, "Irak hükümeti, Lübnan'da meydana gelen siber saldırılar sonucunda yaralananlara acil yardım gönderecek. Siyonist saldırıları yakından takip ediyoruz" dedi.

Lübnan'da dün Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 750 kişi ise yaralanmıştı. - ERBİL