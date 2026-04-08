İran-ABD Ateşkesi Lübnan\'ı Kapsıyor

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran'la varılan 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu aktardı. İsrail basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; İran ile ABD'nin vardığı ateşkesin, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmaları da kapsayacağı bildirildi.

Varılan anlaşma kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açacağı belirtilen haberde, Pakistan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkelerin ABD ve İran'ı geçici ateşkese ve müzakereye ikna etme konusunda önemli rol oynadığı vurgulandı. - TEL AVİV