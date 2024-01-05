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İran'da DEAŞ Saldırısının Ardından Cemkeran Camii'nde İntikam Bayrağı Çekildi - Son Dakika
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İran'da DEAŞ Saldırısının Ardından Cemkeran Camii'nde İntikam Bayrağı Çekildi

İran'ın Kirman kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine üzerinde Arapça 'Hüseyin'in intikamı' yazılı kırmızı bayrak çekildi. Bu olay, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü dolayısıyla camide düzenlenen yas programı sırasında gerçekleşti.

İran\'da DEAŞ Saldırısının Ardından Cemkeran Camii\'nde İntikam Bayrağı Çekildi
05.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:08
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İran'ın Kirman kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından, Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

İran'ın Kirman kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sular durulmuyor. İran'ın Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii'nde düzenlenen yas programı sırasında Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümü dolayısıyla cami kubbesine asılan ve yas anlamına gelen siyah bayrak kaldırılarak yerine kırmızı renkli "intikam bayrağı" çekildi. Bayrağın üzerindeki Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazısı ise dikkat çekti.

İntikam anlamına gelen kırmızı bayrak en son ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Cemkeran Camii'nin kubbesine asılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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İran, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'da DEAŞ Saldırısının Ardından Cemkeran Camii'nde İntikam Bayrağı Çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da DEAŞ Saldırısının Ardından Cemkeran Camii'nde İntikam Bayrağı Çekildi - Son Dakika
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