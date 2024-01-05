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İran'da Kirman saldırılarına karışan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da Kirman saldırılarına karışan 11 kişi gözaltına alındı

İran'ın Kirman kentinde meydana gelen terör saldırısına karıştığı şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı. Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti. İran İstihbarat Bakanlığı, olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 9 kişi ile 2 intihar bombacısına destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

05.01.2024 - 21:14,  Güncelleme: 21:17
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İran'ın Kirman kentinde Çarşamba günü düzenlenen bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İran'ın Kirman kentinde Çarşamba günü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında DAEŞ tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından 84 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede saldırıya karışanları bulmak için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 9 kişi ile iki intihar bombacısına destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. - TAHRAN

İran\'da Kirman saldırılarına karışan 11 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran'da Kirman saldırılarına karışan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Kirman saldırılarına karışan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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