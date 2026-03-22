İran'da Saldırılarda 210 Çocuk Öldü

22.03.2026 20:47
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik devam eden saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda şu ana kadar 210 çocuğun hayatını kaybettiğini, bin 510 çocuğun da yaralandığını açıkladı. Bakanlık, ayrıca 300 sağlık tesisin de zarar gördüğünü ifade etti.

İran'da 28 Şubat'tan bu yana bin 348 kişi hayatını kaybetti, en az 17 bin kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Çocuk, İran, Son Dakika

Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 21:43:43.
