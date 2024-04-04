İran'da Terör Saldırıları: 11 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İran'da Terör Saldırıları: 11 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesise ve Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna Ceyş'ul Adl örgütü tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen terör saldırılarında 11 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

04.04.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesise ve Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna Ceyş'ul Adl örgütü tarafından eş zamanlı gerçekleştiren terör saldırılarında 11 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Rask kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesise ve Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna Ceyş'ul Adl terör örgütü tarafından eş zamanlı saldırı düzenledi. Sistan ve Belucistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti yaptığı açıklamada, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 11 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini bildirirken, 15 teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini söyledi. Saldırıları terör saldırısı olarak aktaran Merhameti, "Bölgede durum kontrol altına alındı. Teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Said Muntezir el Mehdi ise teröristler ile yaşanan çatışmada esir olarak alınan 4 güvenlik görevlisinin düzenlenen operasyonla yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna yönelik pazartesi günü hava saldırısı düzenlemişti. Saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ve Hüseyin Aminullah'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Sistan, İran, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'da Terör Saldırıları: 11 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
13:53 Kara Kartal’a maç öncesi büyük şok Takımın 3 yıldızı bu akşam yok Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! Takımın 3 yıldızı bu akşam yok
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
11:26 Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:02:56. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Terör Saldırıları: 11 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement