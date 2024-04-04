İran'da Terör Saldırıları: 11 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesise ve Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna Ceyş'ul Adl örgütü tarafından eş zamanlı gerçekleştiren terör saldırılarında 11 güvenlik gücü hayatını kaybetti.

İran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Rask kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askeri tesise ve Çabahar kentindeki 2 polis karakoluna Ceyş'ul Adl terör örgütü tarafından eş zamanlı saldırı düzenledi. Sistan ve Belucistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti yaptığı açıklamada, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 11 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini bildirirken, 15 teröristin de ölü olarak ele geçirildiğini söyledi. Saldırıları terör saldırısı olarak aktaran Merhameti, "Bölgede durum kontrol altına alındı. Teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Said Muntezir el Mehdi ise teröristler ile yaşanan çatışmada esir olarak alınan 4 güvenlik görevlisinin düzenlenen operasyonla yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna yönelik pazartesi günü hava saldırısı düzenlemişti. Saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ve Hüseyin Aminullah'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN