İran'daki Okul Saldırısında 85 Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail ve ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula yönelik saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 85'e yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde sabah saatlerinde İsrail ve ABD tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor. İran basını, saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, son yaptığı açıklamada saldırıda 92 öğrencinin yaralandığını belirtmiş, okulda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti. - TAHRAN