İran'dan ABD'ye Misilleme Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Misilleme Saldırısı

03.06.2026 10:37
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İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki saldırısına misilleme olarak Amerikan üslerine saldırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) gece boyunca gerçekleşen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Keşm Adası'nda bir haberleşme kulesinin hedef alındığı belirtilerek, "Buna karşılık olarak, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki ülkelerden birinde bulunan onların hava ve helikopter üssüne ve ayrıca ABD Beşinci Filosu'nun karargahına (Bahreyn) füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

İran, ABD'nin gece saatlerinde düzenlediği saldırılara misilleme ile cevap verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) misilleme saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Dün gece geç saatlerde, saldırgan ABD ordusu, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir İran petrol tankerini havadan fırlatılan bir mühimmatla vurdu ve tankerin makine dairesinde hasara neden oldu. Bu saldırı eylemine ve Hürmüz Boğazı'nı düzenleyen kuralların ihlaline karşılık olarak, Amerikan-Siyonist düşmana ait Panaya adlı bir gemi, Deniz Kuvvetleri tarafından fırlatılan füzelerle hedef alındı" denildi.

Açıklamada, ABD ordusunun Keşm Adası'nda bir haberleşme kulesinin hedef alındığı belirtilerek, "Buna karşılık olarak, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri, bölgedeki ülkelerden birinde bulunan onların hava ve helikopter üssüne ve ayrıca ABD Beşinci Filosu'nun karargahına füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

ABD'ye yönelik gözdağı niteliğinde ifadelerin de bulunduğu açıklamada, "Daha önce herhangi bir saldırı eyleminin farklı ve daha sert bir karşılıkla karşılanacağı konusunda uyarmıştık ve buna uygun şekilde hareket ettik. Bu karşılıklar bir ders niteliğinde olmalıdır. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini bozmanın saldırgan ABD ordusu için ağır bir bedeli olacağını bir kez daha vurguluyoruz" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan ABD'ye Misilleme Saldırısı - Son Dakika

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