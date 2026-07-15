İran'dan Kuveyt'te ABD Üslerine Misilleme - Son Dakika
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İran'dan Kuveyt'te ABD Üslerine Misilleme

15.07.2026 10:02
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İran, Kuveyt'teki ABD lojistik merkezini Shahed-136 İHA ile hedef aldı ve imha edildi.

İran'a ait Shahed-136 olarak bilinen kamikaze insansız hava aracı (İHA), Kuveyt'te bir tesise isabet etti.

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık gece saatlerinde Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mina Abdullah kentinde bulunan ABD ordusunun "ana lojistik ve destek merkezinin" hedef alındığı ifade edildi. Merkezin "ateşe verilerek imha edildiği" aktarıldı. Kuveyt halkına hitaben yapılan açıklamada, Kuveytlilere ülkedeki ABD tesislerini hedef almaları ve "İslam topraklarını ABD'li işgalcilerin üslerinden kurtarmaları" çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kuveyt'teki bir tesise İran'a ait Shahed-136 olarak bilinen kamikaze İHA'nın isabet ettiği görüldü. - KUVEYT

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan Kuveyt'te ABD Üslerine Misilleme - Son Dakika

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