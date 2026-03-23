İran, İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi
İran, İsrail ve ABD Üslerine Füze Saldırısı Düzenledi

23.03.2026 15:26
İran Devrim Muhafızları, 'Gerçek Vaad 4' operasyonuyla İsrail ve ABD üslerini hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 76'ncı dalgasında İsrail'de Aşkelon, Tel Aviv, Hayfa ve Gush Dan kentlerindeki askeri altyapılar ile ABD'ye ait bölgedeki askeri üslerin füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 76'ncı dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. İsrail'in farklı bölgeleri ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Aşkelon, Tel Aviv, Hayfa ve Gush Dan bölgelerindeki siyonist rejim ordusuna ait askeri altyapılar, ağır katı yakıtlı ve güdümlü Hayber Şiken ile sıvı yakıtlı Kıyam füzeleriyle güçlü şekilde hedef alındı. Söz konusu saldırılar, hedefe isabet anına kadar yüksek hassasiyetle sürdürüldü" ifadelerine yer verildi.

ABD'ye ait askeri noktalar da hedef alındı

Açıklamada, düşmanın askeri altyapılarının zarar görmesi kapsamında ABD'ye ait Bağdat'taki Victoria Üssü, Bahreyn'deki ABD Deniz Kuvvetleri 5'inci Filo Karargahı, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El-Dhafra Hava Üssü'nün, sıvı yakıtlı "Kıyam" ve katı yakıtlı "Zülfikar" füzeleri ile kamikaze İHA'larla etkili şekilde hedef alındığı ifade edildi.

"Operasyon devam ediyor"

Açıklamada ayrıca, "İran'a ait füze ve İHA'ların kesintisiz şekilde ateşlenmesi, düşmanın son derece gelişmiş hava savunma sistemlerini aşarak stratejik hedeflere etkili ve geniş çaplı isabet sağladı. Bu durum, ABD ve siyonist yetkililerin İran'ın füze ve deniz gücünün yok edildiğine dair iddialarını boşa çıkardı. Operasyon bu dalgada da güçlü şekilde sürüyor ve elde edilen sonuçlar İran halkıyla paylaşılacak" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

