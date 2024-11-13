İranlı Kurye Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İranlı Kurye Uyuşturucu ile Yakalandı

İranlı Kurye Uyuşturucu ile Yakalandı

Kars'ta, spor ayakkabısının tabanında uyuşturucu taşırken yakalanan İranlı kurye tutuklandı.

13.11.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'tan Trabzon'a spor ayakkabısının tabanını sakladığı uyuşturucuyu götürmek isteyen İranlı kurye, uyuşturucuyu polisten kaçıramadı. Polisin dikkatinden kaçmayan operasyonda İranlı kuryeyi 41 numara yerine 45 numara spor ayakkabı giymesi ele verdi. Polisin şüphelendiği spor ayakkabı tabanından ise 61 parça uyuşturucu çıktı.

Kars'ta uyuşturucuya geçit yok, Narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Geçtiğimiz günlerde İranlı kadın kuryenin makatına saklanmış uyuşturucuyu yakalayan narkotik ekipleri, bu kez de yine 29 yaşındaki İranlı kurye Sadegh Yasamı'nın akıllara durgunluk veren bir şekilde spor ayakkabısının tabına zulaladığı uyuşturucuyu yakaladı.

"İran'dan Kars üzerinden Trabzon'a götürecekti"

İran'dan Türkiye'ye geçen uyuşturucu kuryesi Sadegh Yasamı, Iğdır'da spor ayakkabısının tabanına zulaladığı 61 parça halinde toplam 369,73 gram Metamfetamin ile yolcu otobüsüne bindi. Kars'tan Trabzon'a uyuşturucu taşınacağı bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır-Kars karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

"İranlı kuryeyi giydiği büyük spor ayakkabı ele verdi"

Narkotik ekipleri operasyon düzenlendiği yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Sadegh Yasamı, otobüsten indirdi. Sadegh Yasamı'ın üzerinde arama yapan polis, şüphelinin spor ayakkabıların büyük olduğunu fark etti. Polisin dikkatinden kaçmayan ayakkabı ayrıntısı, uyuşturucunun Kars dışına çıkarılmasını engelledi. Şüpheliden spor ayakkabılarını çıkarmasını isteyen polis, yaptığı aramada spor ayakkabının taban astarının altına saklanan uyuşturucuyu ele geçirerek muhafaza altına aldı.

"İranlı kurye tutuklandı"

Spor ayakkabısının tabanına zulalanmış 61 parça halinde toplam 369,73 gram Metamfetamin ile yakalanan kurye Sadegh Yasamı, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kurye Sadegh Yasamı çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Trabzon, 3-sayfa, Polis, Dünya, İran, Spor, kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İranlı Kurye Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:30 İkinci ol araç piyasası canlandı Sebebi ilginç İkinci ol araç piyasası canlandı! Sebebi ilginç
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 10:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: İranlı Kurye Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.