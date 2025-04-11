Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce savcılık koordinesinde kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin Digor-Kars kara yolunda yaptığı uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

MAKATINDAN 105 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKARILDI

Otobüste şüpheli hareketler sergileyen İran uyruklu F.H. gözaltına alındı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen F.H'nin iç beden muayenesinde makatında yabancı bir cisim olduğu anlaşıldı. Kuryenin makatındaki 105,98 gram metamfetamin, yapılan cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete getirilen kurye, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.