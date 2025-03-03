Mahkemeden İnan Kıraç kararı: İki avukat vasi olarak atandı - Son Dakika
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Mahkemeden İnan Kıraç kararı: İki avukat vasi olarak atandı

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İş insanı İnan Kıraç'ın, Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç babasının evliliğinin iptalini istemişti. Kızının mahkemeye başvurarak evlilik öncesi alınan raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürmesi üzerine, mahkeme Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti. Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle İnan Kıraç'a geçici vasi atandı.

03.03.2025 13:06
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İş insanı İnan Kıraç (87) 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmişti. Kıraç'ın (87) kızı İpek Kıraç İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu. İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

ADLİ TIP KURUMU'NDA 2.5 SAAT KALDI

5 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'nda bulunması için tarih verilen Kıraç mahkemeye mazeret dilekçesi sundu. Bunun üzerine mahkeme İnan Kıraç'ın 26 Şubat Çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na gitmesine karar verdi. Kıraç avukatı eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na giderek heyet karşısına çıktı.Aracıyla kuruma giden Kıraç yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı.

RAPOR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayenenin ardından Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

İKİ AVUKAT VASİ ATANDI

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin İnan Kıraç'a geçici vasi olarak atandı

Mahkemeden İnan Kıraç kararı: İki avukat vasi olarak atandı
Kaynak: İHA

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