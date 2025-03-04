İş insanının başına silah dayayıp 2 milyon lira haraç istediler - Son Dakika
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İş insanının başına silah dayayıp 2 milyon lira haraç istediler

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Adana'da iş insanını arayan şüpheliler, "Bize 2 milyon lira vereceksin, Yoksa sonu kötü olur." diyerek tehdit etti. 17 yaşındaki 2 şüpheli, harç vermeyi reddeden iş insanının otomobilinin önünü kesip başına silah dayadı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.03.2025 10:58  Güncelleme: 11:09
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Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 28 Şubat saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce iş insanı E.U'yu (30) telefonla arayan bir şahıs, "Bize 2 milyon lira vereceksin. Yoksa sonu kötü olur" diyerek haraç istedi. E.U. bu parayı vermeyi reddetti.

ARACININ ÖNÜNÜ KESİP BAŞINA SİLAH DAYADILAR

Bunun üzerine M.A. (17) ile E.E. (17) otomobille evinin önüne gittikleri E.U.'nun otomobilinin önünü kesti. M.A., belinden çıkardığı tabancayı E.U.'nun başına dayayıp, "Ağabey seni arayacak, telefonunu aç" dedi. E.U.'nun bağırarak yardım istemesi üzerine M.A. ile E.E., otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin saklandığı adresi belirleyen ekipler, 2 kişi ile onları azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. ve olayda kullanılan otomobili kiralayan Samet İ.'yi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen M.A. ile E.U., sorgularında, kendilerini Mazlum O.'nun azmettirdiğini, E.U.'nun göndereceği paradan pay vereceğini söylediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile E.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgilerinin olmadığını öne süren Mazlum O. ve Samet İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş insanının başına silah dayayıp 2 milyon lira haraç istediler
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş insanının başına silah dayayıp 2 milyon lira haraç istediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • barış özcan:
    Yaşı küçük oldukları için ufak bir ceza alacaklar, onların dilinde piyasa yapacaklar. Toplum 2 tane daha baş belası kazanmış olacak. 48 0 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    idamı getirecek babayiğit var mıdır acaba? 47 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    vay kolpaçinolar vay :)) 14 0 Yanıtla
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