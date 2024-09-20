İş Makinesi Operatörü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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İş Makinesi Operatörü Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Hatay'da iş makinesi operatörü 4 araca çarparak kaçtı, vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

20.09.2024 09:16
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Park halindeki 4 araca çarpan iş makinesi operatörü, arkasına bakmadan kaçtı: O anlar kamerada

- Esnaf Taha Yeşil: "Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı"

HATAY - Hatay'da park halindeki 4 araca kullandığı iş makinesinin kepçesiyle zarar veren iş makinesi operatörü, arkasına bakmadan kaçtı. Park halindeki araçların zarar gördüğü kaza anı ve operatörün iş makinesiyle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iş makinesi, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

"Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı"

Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, "İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı" dedi.

İş Makinesi Operatörü Park Halindeki Araçlara Çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İş Makinesi Operatörü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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