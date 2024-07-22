İskelenin altında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İskelenin altında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iskelenin altında mahsur kalan kedi, balık adamların seferberliğiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi su altından çıkararak doğaya saldı.

22.07.2024 19:28  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

-İskelenin altında mahsur kalan kedi için seferber oldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iskelenin altında mahsur kalan kediyi kurtarmak için balık adamlar seferber oldu.

Sekapark'ta üstü kafe olarak kullanılan iskeleden yoğun miyavlama sesini fark eden vatandaşlar, kedinin denizde mahsur kaldığını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen balık adamlar, sesin nereden geldiğini tespit ettikten sonra, kediye ulaşmak denize girdi. İskelenin altında suya düşmemek için taşın üstünde bekleyen kediyi ekipler kurtararak doğaya saldı.

İskelenin altında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kocaeli, kedi, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskelenin altında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
15:07 Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak
18:23 Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 20:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: İskelenin altında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement