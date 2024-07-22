İskelenin altında mahsur kalan kedi kurtarıldı

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-İskelenin altında mahsur kalan kedi için seferber oldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iskelenin altında mahsur kalan kediyi kurtarmak için balık adamlar seferber oldu.

Sekapark'ta üstü kafe olarak kullanılan iskeleden yoğun miyavlama sesini fark eden vatandaşlar, kedinin denizde mahsur kaldığını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sualtı Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen balık adamlar, sesin nereden geldiğini tespit ettikten sonra, kediye ulaşmak denize girdi. İskelenin altında suya düşmemek için taşın üstünde bekleyen kediyi ekipler kurtararak doğaya saldı.