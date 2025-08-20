İskenderun\'da Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.Ö. İskenderun'da yakalandı. Edinilen bilgilere göre, C.Ö.'nün 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' ve 'TCK 292 hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı öğrenildi. Yakalanarak gözaltına alınan C.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY