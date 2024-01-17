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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ve silah ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, şarjör, tüfek fişeği, metamfetamin ve captagon hap ele geçirildi. Ayrıca, silah ticaretinde kullanıldığı düşünülen nakit paraya da el konuldu.

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı
17.01.2024 - 21:31,  Güncelleme: 21:37
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 8 adet tüfek fişeği, 7 adet 7.65 kalibre fişek, 3 parça halinde toplam 15 gram metamfetamin ve 15 captagon hap ele geçirildi. Ayrıca, silah ticaretinde kullanıldığı düşünülen 14 bin 650 Türk Lirası nakit paraya el konuldu. Olayla ilgili, R.K. ve M.S. adlı 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. O.B., N.T ve Ö.Y. adlı 3 şüpheli ise gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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