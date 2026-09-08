İskenderun\'da zabıta kaldırım işgaline geçit vermedi; esnafın sözüne kararlılıkla yanıt verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştiren İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya geçişini engelleyen duba, reklam materyalleri ve çeşitli malzemeleri kaldırdı. Denetim sırasında bir esnafın, el konulan tabelasını kurtarmak için "Belediye başkanını arayacağım, akrabamdır" demesine rağmen zabıta ekipleri görevlerini kararlılıkla sürdürdü.

İskenderun Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini ve şehir düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaldırım işgali denetimlerinde, vatandaşların yaya geçişini engelleyen ve kamuya ait alanları işgal eden materyaller kaldırıldı. Kurallara uymayan esnaf ise uyarıldı.

Denetim sırasında bir esnaf, kaldırılan tabelasının yeniden bırakılması için "Belediye başkanını arayacağım, akrabamdır" diyerek zabıta ekiplerine müdahale etmeye çalıştı. Zabıta personelinin ise "Kimi isterseniz arayın" şeklindeki yanıtı dikkat çekti.

İskenderun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Daha düzenli, daha güvenli ve herkes için erişilebilir bir İskenderun için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kamuya ait alanlar, hiçbir kişi veya işletmenin özel kullanım alanı değildir. Kurallar herkes için eşit şekilde uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.