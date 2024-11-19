İslami Direniş Örgütü'nden İHA Saldırısı - Son Dakika
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İslami Direniş Örgütü'nden İHA Saldırısı

Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail'e insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

19.11.2024 07:13
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Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail'in güneyindeki "hayati bir hedefe" insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ve Irak hükümetini Irak'taki İran destekli grupların saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Irak merkezli İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki "hayati bir hedefe" insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Filistin ve Lübnan halklarına destek amacıyla yapıldığı belirtilen saldırının görüntüleri ise İslami Direniş Örgütü'ne yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İsrail'den BMGK ve Irak'a çağrı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ve Irak hükümetini Irak'taki İran destekli grupların saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. BMGK Başkanlığı'na yazdığı mektupta İslami Direniş Örgütü'nün İsrail'e çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Saar, "Irak hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlüdür" dedi. Saar, "Bu bağlamda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve kendisini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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