İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati\'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Önceki gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

22.04.2024 17:37  Güncelleme: 18:05
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Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi.

İSMAİLAĞA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

CENAZE NAMAZI FATİH CAMİİ'NDE KILINACAK

İsmailağa'dan yapılan açıklamada cenaze merasimine ilişkin bilgilendirme de yapılarak, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Sakızağacı Şehidliği'nde uğurlanacaktır." denildi.

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
Hasan Kılıç

HASAN KILIÇ KİMDİR?

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

Nuri Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Kendisi uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (32)

  • Ankara null: atesin bol olsun 83 251 Yanıtla Mecoli: Geberdiğinde anlayacaksın ateşi 139 59
  • Ankara null: atesin bol olsun atesin bol olsun atesin bol olsun atesin bol olsun 78 202 Yanıtla Selami Karagülle: Senin duan gökten kemik yağdığında kabul olacak 138 56 Ali İzzet Aşrak: senin ve aileninde ateşi bol olsun 74 57
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  • Gursel kalen: Ateşi bol olsun. Darısı diğer cemaat lilerlerşne ve sevenlerine olsun tez zamanda inşallah ???????? 39 108 Yanıtla samet dönmez: Hayırdır ateşi bol olsun derken sen müslümansın anladığım kadarı ile bu ve bu gibiler sana ne yaptı şayet müslüman değilsen inşAllah kelemesini ve ateş bol olsunu neden kullanıyorsun 32 13 Ankara null: amin atesi bol olsun 7 22 Ümit Atılgan: cümle aile efradına ve sevenlerine olsun inşallah. 7 9
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