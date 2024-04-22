İsmailağa Cemaati\'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Gursel kalen:

Ateşi bol olsun. Darısı diğer cemaat lilerlerşne ve sevenlerine olsun tez zamanda inşallah ????????

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samet dönmez: Hayırdır ateşi bol olsun derken sen müslümansın anladığım kadarı ile bu ve bu gibiler sana ne yaptı şayet müslüman değilsen inşAllah kelemesini ve ateş bol olsunu neden kullanıyorsun 32 13

Ankara null: amin atesi bol olsun 7 22