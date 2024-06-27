Isparta\'da bin dönümlük arazi anız yangınında küle döndü

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Isparta'da ekin tarlalarında meydana gelen anız yangınında bin dönümlük arazi küle döndü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ekin tarlalarının farklı birçok bölgesinde anız yangını meydana geldi. Tarlalardan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri, Isparta park bahçeler müdürlüğü, Kara Havacılık Okulu ekipleri, Organize Sanayi, Atabay, Gönen, Keçiborlu Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Antalya'dan helikopter sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın vatandaşların kepçelerle ekiplerin ise havadan ve karadan yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası Isparta Valisi Aydın Baruş bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, çıkan yangında yaklaşık bin dönüm ekili arazinin küle döndüğü bildirildi. - ISPARTA