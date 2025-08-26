16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti

Haberin Videosunu İzleyin
16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti
26.08.2025 10:58  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti
Haber Videosu

Isparta'nın Senirkent ilçesinde gölete balıklama atlayan 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, boynunu zemine çarparak ağır yaralandı. Yoğun bakımda 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Karaaslan, Gençali köyünde toprağa verildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayan çocuk, boynunu toprak zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı. Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde kaybetti.

16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti

OLAY ANI KAMERADA

Hayatını kaybeden Karaaslan'ın cenazesinin 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali köyünde toprağa verildiği öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Senirkent, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail’e karşı etkili önlemler almalı İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail'e karşı etkili önlemler almalı
Vizontele’deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın’ın seslendirdiği ortaya çıktı Vizontele'deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın'ın seslendirdiği ortaya çıktı
Ahmed Kutucu Galatasaray’dan ayrılıyor İşte yeni takımı Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar

14:09
Malazgirt’teki programa damga vuran kare: Bahçeli’nin yanındaki isme dikkat
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat
11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 14:27:53. #7.11#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki gencin feci sonu! Arkadaşları son anlarını böyle kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.