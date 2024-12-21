Isparta\'da Hırsızlık ve Yaralamadan Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Isparta'da hırsızlık suçundan 33 yıl 4 ay, kasten yaralama suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan iki şahıs, emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adli makamlar tarafından "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan 33 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan A.E.A. ve "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan A.M., emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu saklandıkları yer tespit edilen iki şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ISPARTA