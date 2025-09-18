Isparta\'da huzur denetiminde 350 kişi sorgulandı

Isparta'da polis ekiplerince yapılan uygulamada, 350 şahıs sorgulanırken 59 araç kontrol edildi, 19 araca ise trafik cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için park, bahçe ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada Şehit J. Teğmen Güngör Dolunay Parkı, Semtspor Sahası Parkı, Millet Bahçesi, Ayazmana Parkı, Gökçay Parkı, Halife Sultan Sosyal Parkı, Çocuk Bahçesi, Emin Dilmen Parkı, Çayboyu ve Türkoloji Parkı'nda 350 şahıs sorgulandı, 59 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan 19 araca trafik cezası kesildi. - ISPARTA