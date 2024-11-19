Isparta'da Kış Mevsimi İçin Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Isparta'da Kış Mevsimi İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Isparta\'da Kış Mevsimi İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Isparta'da Vali Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava şartları için alınacak tedbirler ve karla mücadele hazırlıkları masaya yatırıldı. Vali Erin, tüm kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

19.11.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Isparta'da trafikte alınacak tedbirler ve karla mücadele hazırlıkları, Vali Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı'nda masaya yatırıldı.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Erin, vatandaşların kış aylarında oluşabilecek olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm kurumlara gerekli tedbirlerin eksiksiz alınması talimatını verdi. Enerji kesintilerine karşı elektrik dağıtım firmasına uyarılarda bulunan Erin, olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti.

"Can ve mal güvenliği önceliğimizdir"

Vali Erin, konuşmasında yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan gibi durumlarda vatandaşların güvenliğini sağlamanın en önemli görev olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İlgili tüm kurumlarımızın yolların ulaşıma kapanması durumunda araçların güvenle bekletileceği alanları belirlediği ve gerekli düzenlemeleri yaptığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Alternatif güzergahlar tespit edildi, ihtiyaç anında misafirhane ve sosyal tesisler vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak şekilde planlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde çalışarak can ve mal güvenliği için tüm gayreti gösterecek."

Kış lastiği kullanımı hatırlatıldı

Toplantıda, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar için 1 Aralık 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu bir kez daha vurgulandı. Ticari olmayan araç sürücülerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye edilerek, bu önlemin güvenlik açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Sunumlar ve hazırlıklar değerlendirildi

Toplantıda, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlıklarla ilgili sunumlar yapılırken, diğer kurumlar da kış aylarında alınacak tedbirleri detaylarıyla katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, kolluk amirleri, bölge müdürleri, belediye temsilcileri, il müdürleri ve ilgili meslek odası temsilcileri katıldı. Alınan kararların Isparta genelinde kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmesi hedeflendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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