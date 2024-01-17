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Isparta'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.01.2024 - 02:41,
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Isparta'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Ispata Çünür Mahallesi, 102'nci Cadde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 ABV 188 plakalı, Yasin Y. hakimiyetindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Meydana gelen feci kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Atakan Çoban yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Meddem Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Atakan Çoban hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde kalan ayakkabılar dikkat çekti.

Isparta\'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Isparta, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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