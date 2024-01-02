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Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kameraları, kaza anını kaydetti.

Isparta\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 16:33,
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Isparta'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Aralık 2023 tarihinde Isparta'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 AEA 902 plakalı Hüseyin Koçhan idaresindeki motosiklet, S.G.Ç. idaresindeki 32 LL 918 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Koçhan, hastanede tedavi altına alındı. Koçhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Hüseyin Koçhan'ın kullandığı motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Motosiklet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı ve daha sonra motosikletin savrulduğu anlar görüntülerde yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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