Isparta\'da Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kavşakta kamyonetle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Isparta- Konya Karayolu 101. Çevreyolu Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 42 TM 468 plakalı kamyonet ile Şeyda K. hakimiyetindeki 41 VS 245 plakalı Honda marka otomobil sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şeyda K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA