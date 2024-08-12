Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

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Isparta'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 2 şahıs tutuklanarak çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir'den Isparta'ya 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. İhbarın ardından harekete geçen ekiplerce Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli ile birlikte 500 adet ecstacy ve 560 adet sentetik ecza olmak üzere bin 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA