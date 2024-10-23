Isparta'da Yurt Odasında Patlama: 1 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Yurt Odasında Patlama: 1 Yaralı

Isparta\'da Yurt Odasında Patlama: 1 Yaralı

Isparta'da bir öğrenci yurt odasında biriktirdiği çakmak gazının patlaması sonucu ağır yaralandı.

23.10.2024 01:04
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Isparta'da bir öğrencinin yurt odasında biriktirdiği çok sayıdaki çakmak gazı patladı. Olayda odada kalan 1 öğrenci ağır yaralandı.

Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun bodrum katında ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan K.'nin (25) kalmış olduğu oda içerisinde bulunan çok sayıdaki çakmak gazı kutularından çıkan gazın parlaması sonucu patlama meydana geldi. Yurttan patlama sesi duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Her şey bir anda oldu"

Patlama sesini duyan yurt öğrencisi Muharrem Zeybek, "Ben olayın olduğu odanın üst katında kalıyorum. İlk önce bir ses oldu, ben rüzgar sandım sonrasında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Herkes aşağı indi. Her şey bir anda oldu. Yaralıyı gördüm. Simsiyahtı. Ambulans geldi, hemen götürdü. Ben çok korkmadım ama genel olarak korkuldu" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yurt Odasında Patlama: 1 Yaralı - Son Dakika

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