İsrail 600 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail 600 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak

İsrail 600 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak

Hamas, 4 esirin cenazesini İsrail'e teslim edecek; 600 Filistinli mahkum bu gece serbest bırakılacak.

26.02.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyururken, Hamas, ise 4 esirin cenazesini bu gece İsrail'e teslim edeceklerini bildirdi.

Hamas'ın Filistinli tutukluların serbest bırakılmasında yaşanan gecikmeye son verecek bir çözüm üzerinde İsrail ile anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in bu gece yaklaşık 600 Filistinli mahkumu serbest bırakmasının beklendiğini duyurdu. Ofis, mahkumlar için Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Mahkumların yerel saatle 22.00 ile 00.00 arasında gelmeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Hamas, 4 esirin cenazesini bu gece İsrail'e teslim edecek

Hamas tarafından yapılan açıklamada ise bu gece Itzahi Eidan, Itzik Al-Jarit, Ohad Yehlomi ve Shlomo Mansour adlı esirlerin cenazelerinin İsrail'e teslim edileceği duyuruldu.

İsrail, mahkumları serbest bırakmamıştı

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının son aşamasında 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri daha serbest bırakmış, İsrail ise 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği bildirilmiş, gerekçe olarak "Hamas'ın esirleri küçük düşüren törenleri" ve "esirleri propaganda amacıyla kullanması" gösterilmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Mahkum, Mahkum, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail 600 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail 600 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.