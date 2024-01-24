İsrail\'in saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde içerisinde 800 kişinin barındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait binaya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. İsrail ordusu olay yerine ulaşmaya çalışan BM ekiplerini engelledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, İsrail ordusu saldırılar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentini hedef almayı sürdürüyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Han Yunus'taki UNRWA Eğitim Merkezine bu öğleden sonra saldırı düzenlediğini belirterek, 800 kişinin barındığı binanın iki tank mermisi ile vurulduğunu açıkladı.

White, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını aktararak, olay yerine ulaşmaya çalışan UNRWA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini ifade etti. - HAN YUNUS