İsrail\'de 3 Asker İHA Sabotajı Şüphesiyle Gözaltında

İsrail'de hava kuvvetlerinde görevli 3 asker, birden fazla İHA'ya sabotaj düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail'de 3 asker sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. Askeri polis, hava kuvvetlerinde görevli 3 askerin birden fazla İHA'ya sabotaj düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, "Askeri Polis Soruşturma Birimi tarafından birkaç insansız hava aracını sabote ettiği şüphelenilen 2 asker ve 1 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

İsrail basını, askerlerin Palmachim Hava Üssü'nde görev yaptığını ve dün gözaltına alındıklarını belirterek, askeri yetkililerin "sabotaj"ın insansız hava araçlarının düşmesine neden olabileceğini söylediğini aktardı. - TEL AVİV