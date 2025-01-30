İsrail'de Türk İşçinin Son Mesajı: 'Üzerimde Dron Uçuyor' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'de Türk İşçinin Son Mesajı: 'Üzerimde Dron Uçuyor'

Geniş Video İzle

Kardeşi, İsrail'e geçmeye çalışan Sezer Özdemir'in son mesajını paylaştı; 'dron uçuyor' yazdı.

30.01.2025 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de öldürülen işçinin son mesajı: "Üzerimde dron uçuyor"

Ayhan Özdemir: "Ağabeyime gitme dedim"

KIRŞEHİR - İstanbul'dan Lübnan'a, oradan da alacağı için İsrail'e geçmeye çalışan Türk işçi Sezer Özdemir'in kardeşi Ayhan Özdemir, ağabeyinden gelen son mesajı anlattı. Sezer Özdemir mesajında; "Üzerimde dron uçuyor" yazmış.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e yasadışı yollarla geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" denildi. Hayatını kaybeden Sezer Özdemir'in Kırşehir'de yaşayan kardeşi Ayhan Özdemir ağabeyinin cenazesini istediklerini söyleyerek; "Gerekli görüşmeleri yaptık. Ağabeyimizin cenazesini istiyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, ağabeyimle birlikte 2 kişinin de cenazesi ailelerine ulaştırılsın" dedi.

"Üzerimde dron uçuyor yazmış"

Kardeşine gitmemesi noktasında uyarılarda bulunduğunu anlatan Özdemir, "18 gün önce Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren iletişimimiz koptu. Yaklaşık 1 aydır haber alamıyorduk, korku içerisinde beklemekteydik. Küçük kardeşime 'İsrail'e gittiğimi söylemeyin' demiş. Ağabeyim attığı mesajlarda 'üzerimde dron uçuyor' yazmış, mesajları gördüğümde korktum. Öldüğünü İsrail'de bulunan kardeşim ve götüren kaçakçılardan öğrendik. Hiçbir şeye yetişemedik çok üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de Türk İşçinin Son Mesajı: 'Üzerimde Dron Uçuyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:21:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'de Türk İşçinin Son Mesajı: 'Üzerimde Dron Uçuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.