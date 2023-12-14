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İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun oğluna diplomatik pasaport vermek için baskı yaptı iddiası - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun oğluna diplomatik pasaport vermek için baskı yaptı iddiası

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in iktidardaki Likud Partisi'nin üst düzey yetkilileri ile Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya diplomatik pasaport verilmesi için yetkililere baskı yaptığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu\'nun oğluna diplomatik pasaport vermek için baskı yaptı iddiası
14.12.2023 - 14:06,
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İsrail basını, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in iktidardaki Likud Partisi'nin üst düzey yetkilileri ile Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya diplomatik pasaport verilmesi için yetkililere baskı yaptığını iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede düzenlediği saldırılar on binlerce kişinin ölümüne neden olurken, saldırı emirlerinin arkasındaki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı diplomatik pasaport talebi ülkede krize neden oldu. İsrail merkezli Haaretz Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud partisinin üst düzey yetkilileri ile sosyal medyada sık sık Türkiye karşıtı yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya diplomatik pasaport verilmesi için baskı yaptığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen iddiaları reddetti

Gazeteye göre, bazı hükümet yetkililerinin Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronen Levy'e şikayette bulunarak, Dimona Belediye Başkanı Benny Biton'un da aralarında bulunduğu diplomatik pasaport alan yetkililerin kriterlere uygun olmadığını söyledi, Levy ise şikayetleri reddetti.

Haberde ayrıca, bir başbakanın oğlunun sadece 18 yaşına kadar diplomatik pasaport alma hakkı olmasına rağmen Dışişleri Bakanı Cohen'in Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu için de pasaport sağladığı belirtildi. Yair'e yurtdışı seyahatlerinde eşlik eden İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet ajanlarının da diplomatik pasaporta sahip olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Haaretz Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiayı reddederken, Bakanlık Genel Direktörü Ronen Levy, Cohen'in emirlerini uyguladığını ifade etti.

Milletvekili Lazimi, soruşturma çağrısı yaptı

İşçi Partisi Milletvekili Naama Lazimi savcılığa yazdığı mektupta, aynı güvenlik haklarına sahip olmasına rağmen diplomatik pasaportu olmayan Yair Netanyahu'nun kardeşi Avner Netanyahu ile ilgili soruları gündeme getirdi. Lazimi, bu tutarsızlığın yasaların ihlali anlamına gelebileceğini savunarak, konuyla ilgili bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Ülke savaşta Netanyahu'nun oğlu ABD'de

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, aylardır ABD'de yaşıyor. Florida eyaletine bağlı Miami'deki yaşamıyla dikkat çeken Yair, savaşın ardından ülkeye çağrılan yedek askerler tarafından tepki çekmiş, "ülkesini yüzüstü bıraktığı" yönünde eleştirilere hedef olmuştu.

Öte yandan, sosyal medyaya düşen fotoğraflarıyla gündeme gelen Yair, paylaşımlarında Türkiye ve Osmanlı Devleti'ne karşı çirkin ve hakarete varan ifadeler kullanıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İsrail Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun oğluna diplomatik pasaport vermek için baskı yaptı iddiası - Son Dakika


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