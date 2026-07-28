İsrail Gazze'de Bir Camiyi Yıktı - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Bir Camiyi Yıktı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Dar Al-Muttaqin Camii'ni hava saldırısıyla tamamen yıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Dar Al-Muttaqin Camii'ni düzenlediği hava saldırısıyla tamamen yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Dar Al-Muttaqin Camii'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda cami tamamen yıkıldı. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun saldırı öncesi bölgedekileri uyardığını belirterek, saldırının bölgede yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırlarda da büyük hasara neden olduğunu ifade etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan bildirilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı'na göre, İsrail, bölgedeki bin 275 camiden bin 50'sini tamamen yıktı, 191'ine ise kısmen zarar verdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 73 bin 333 kişi hayatını kaybederken 174 bin 23 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Gazze Şeridi, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Gazze'de Bir Camiyi Yıktı - Son Dakika

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