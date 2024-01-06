İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde Filistinlileri vurdu: 10 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin batısındaki Saraya Kavşağı yakınlarında cep telefonu sinyali almak için toplanan Filistinlileri vurdu. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 92 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanı 7 Ekim'den bu yana sürerken, çoğu çocuk ve kadın 22 bin 722 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrım gözetmeksizin sivillerin bulunduğu her yeri vuran İsrail güçleri, bugün düzenlediği hava saldırısında cep telefonu sinyali almak için toplanan grubu hedef aldı. Saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybederken, cenazeler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne götürüldü.

Bölge halkı, Saraya yakınlarındaki bölgenin halkın telefon şebekelerine bağlanıp sinyal alabildiği ve güneydeki aileleriyle iletişim kurabildiği az sayıdaki noktalardan biri olduğunu belirtti.

İsrailli keskin nişancı 1 Filistinliyi göğsünden vurdu

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli keskin nişancının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El Amal Hastanesi'nin girişinde 1 Filistinliyi göğsünden vurduğu duyuruldu.

İsrail, Batı Şeria'da 315 Filistinliyi öldürdü

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria'da 81'i çocuk 315 Filistinliyi öldürdüğü aktarıldı. Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülenlerin 307'sinin İsrail güçleri tarafından, 8'inin ise Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldüğü bildirildi. - GAZZE