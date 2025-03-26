İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi

Gazze'deki hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı, can kaybı 50 binin üzerine çıktı.

26.03.2025 23:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında, bina çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı anı, çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ta bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yerel kaynaklar, binanın el-Aklouk ailesine ait olduğunu ve saldırı öncesi İsrail ordusunun tahliye emri verdiğini aktardı. Saldırı nedeniyle bina çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 830'a, yaralı sayısının ise bin 787'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybının 50 bin 183'e, yaralı sayısının ise 113 bin 828'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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