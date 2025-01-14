İsrail-Hamas Ateşkes Müzakereleri İlerliyor

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İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest kalmasını sağlayacak ve savaşı sonlandıracak bir ateşkes anlaşması konusunda müzakerelerin "ileri aşamalarında" olduğu bildirildi. Ateşkesin hayata geçmesi halinde Hamas'ın ilk aşamada 33 rehineyi serbest bırakacağı belirtilirken, İsrail'in ise Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinden çekileceği ve Filistinli tutukluları serbest bırakacağı kaydedildi.

İsrail basını, ülkenin Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest kalmasını sağlayacak ve savaşı sonlandıracak bir ateşkes anlaşması konusunda müzakerelerin "ileri aşamalarında" olduğunu duyurdu. İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır ile ABD tarafından koordine edilen Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ancak "anlaşmanın kesinleşmediği" aktarıldı. Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi ve Lübnan'da yapılan ateşkesin Hamas üzerinde daha fazla baskıya yol açtığını belirten yetkililer, göreve başlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın baskı ve tehditlerinin de Hamas'ı masaya oturtmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

"16'ncı günde 2'nci aşama müzakereleri başlayacak"

Ateşkesin hayata geçmesi durumunda Hamas'ın ilk aşamada aralarında çocuklar, kadınlar, kadın askerler, yaşlılar ve hastaların da bulunduğu 33 rehineyi serbest bırakacağını söyleyen yetkililer, İsrail'in 33 rehineden çoğunun hayatta olduğuna ancak bazılarının ölmüş olabileceğine inandığını ifade etti. Sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde, İsrail'in anlaşmanın 16'ıncı gününde kalan esirleri ve öldürülen rehinelerin cesetlerini almak için 2'nci aşama müzakerelerine başlayacağı aktarıldı. İsrailli rehinelerin ateşkes yürürlüğe girdikten sadece bir hafta sonra serbest bırakılacağı yönündeki iddiaların ise doğru olmadığı belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinden çekilecek

Ateşkesin hayata geçmesi durumunda İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinden çekileceğini ve Filistinli tutukluları serbest bırakacağını ifade eden yetkililer, 7 Ekim'deki Hamas saldırısına katılan kimsenin serbest bırakılmayacağını açıkladı.

İsrail ordusunun ateşkes sonrasında Gazze içinde oluşturulacak yeni bir tampon bölgede kalacağı ve savaşın hedeflerine ulaşılana ve tüm rehineler iade edilene dek Gazze'den tamamen çekilmeyeceği ifade edildi. Ateşkesin ilk aşamasından sonra İsrail'in Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nu açık tutmaya devam edeceği belirtilirken, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinli siviller için "güvenlik düzenlemeleri" yapılacağı bildirildi.

Biden: "Anlaşma teklifim meyvesini vermek üzere"

ABD Başkanı Joe Biden ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada mayıs ayında ortaya koyduğu rehine anlaşması teklifinin "nihayet meyvesini vermek üzere" olduğunu söyledi. "Uzun yıllar süren kamu hizmetimdeki tecrübelerimden asla ama asla vazgeçmemeyi öğrendim" diyen Biden, "Yaptığımız anlaşma, rehineleri serbest bırakacak, çatışmaları durduracak, İsrail'e güvenlik sağlayacak ve bu savaşta korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardımı önemli ölçüde artırmamıza olanak tanıyacak" şeklinde konuştu. Gazze'deki savaşta çok sayıda masum insanın öldürüldüğünü hatırlatan Biden, "Filistin halkı barışı ve kendi geleceklerini belirleyebilmeyi hak ediyor. İsrail, barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor. Rehineler ve aileleri yeniden bir araya gelmeyi hak ediyor. Bu yüzden bu anlaşmayı en kısa sürede nihayete erdirmek için çalışıyoruz" dedi. - TEL AVİV