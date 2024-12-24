İsrail, Haniye'ye Suikasti İlk Kez Üstlendi

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Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı İsrail'in gerçekleştirdiğini ilk kez açıklayan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, " Yemen'deki terörist Husileri de sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Hasan Nasrallah'a yaptığımız gibi" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ülkesine yönelik saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husilere meydan okudu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ve Hizbullah'ı yendiklerini, İran'daki savunma sistemlerini ise etkisiz hale getirdiklerini iddia eden Katz, Husilere de sert bir darbe indireceklerini söyledi. "Yemen'deki terörist Husileri de sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı İsmail Haniye, Yahya Sinvar ve Hasan Nasrallah'a yaptığımız gibi" diyen Katz, "Ülkemize elini kaldıran herkesin eli kesilecek ve onlar vurulacak. İsrail ordusu görülmemiş hesabı görecek" ifadelerini kullandı. Katz'ın son açıklamaları ile birlikte İsrail, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırıda ölen Haniye'ye yönelik suikastı ilk kez üstlenmiş oldu. - TEL AVİV