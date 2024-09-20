İsrail-Hizbullah Tansiyonu Artıyor - Son Dakika
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İsrail-Hizbullah Tansiyonu Artıyor

İsrail kuzeyine 150 roket fırlatan Hizbullah'a karşı İsrail ordusu misilleme yapıyor.

20.09.2024 15:08
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 150 roket fırlattığını, roketlerden bazılarının düşürüldüğünü belirtti.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında tansiyon giderek artıyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun saldırılarına Hizbullah'tan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 roket atıldığı belirtildi. Ülkenin kuzeyindeki Safed şehri ve Celile bölgesi ile çok sayıda yerleşim yerinden siren sesleri yükselirken, roketlerden bazılarının imha edildiği aktarıldı. Daha sonra 70 roket daha ateşlendiği, bazılarının düşürüldüğü ifade edildi. Son olarak İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 20 roket daha fırlatıldığı kaydedildi. Hizbullah'ın şu ana kadar 150 roket ateşlediği vurgulandı.

Beklenen saldırı öncesi İsrail'deki sivillerden sığınaklara yakın noktalarda bulunmaları istenmişti. Safed kenti, Celile'deki birçok kasaba ve Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Ortal'da Lübnan'dan roket ateşleneceği yönünde uyarı sirenleri çalmaya başlamıştı.

İsrail, Lübnan'a yönelik savaş planını onaylamıştı

Öte yandan dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalanmış, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tansiyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail-Hizbullah Tansiyonu Artıyor - Son Dakika

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