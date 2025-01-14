İsrail'in Çekildiği Köylerde 11 Ceset Bulundu - Son Dakika
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İsrail'in Çekildiği Köylerde 11 Ceset Bulundu

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Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği yerlerde 11 kişinin cesedi bulundu. Çatışmalar sürüyor.

14.01.2025 10:41
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği köylerde 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin çekildiği köylerde yıkılan evlerin enkazında 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tayr Harfa köyünde 10, güneybatıdaki Chamaa köyünde 1 kişinin cesedi bulundu. Cenazeler, kimliklerini belirlemek için DNA testleri de dahil olmak üzere gerekli laboratuvar testlerini yapmak üzere Jabal Amel Hastanesi'ne nakledildi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan medyası ise İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde orta kesimindeki Bint Jbeil bölgesindeki Ayta ash Shab köyünde evleri ve altyapıyı havaya uçurmaya devam ettiğini aktardı. Köylerden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldiği belirtildi.

İsrail ateşkesi ihlal ediyor

İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 14 ay süren çatışmaların ardından ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım'da ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'da hala saldırılar düzenliyor ve can kayıplarına yol açıyor. - BEYRUT

İsrail\'in Çekildiği Köylerde 11 Ceset Bulundu
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Çekildiği Köylerde 11 Ceset Bulundu - Son Dakika

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