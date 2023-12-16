 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Cibaliye'deki saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in Cibaliye'deki saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 71. güne girildi. İsrail ordusu, Cibaliye'de gerçekleştirdiği hava saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail\'in Cibaliye\'deki saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti
16.12.2023 - 14:35,
Abone Ol

İsrail'in Cibaliye'de iki eve gerçekleştirdiği saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 71. güne girildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, İsrail ordusunun yerel saatle 07.00 sıralarında Gazze şehrinin 4 kilometre kuzeyindeki Cibaliye'de 2 evi hedef aldığını duyurdu. Barş, "Cibaliye'de iki evi hedef alan hava saldırısı sonucu şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Evler, Gazze Şeridi genelinde çok sayıda yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapıyordu. Tüm yaralılar ve cansız bedenler Cibaliye'nin kuzeyindeki sağlık noktamıza getirildi. Enkaz altında çok daha fazlası var. Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri daha fazla kişiyi çıkarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Cibaliye'deki saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı

Son Dakika
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 15:30:42. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Cibaliye'deki saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement