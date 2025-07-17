İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bureij Mülteci Kampı yakınlarına düzenlediği saldırıda 2 Gazzeli çocuk ve yanlarındaki bir kişi, bombardımandan son anda kurtuldu.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Bureij Mülteci Kampı yakınlarındaki bir okula hava saldırısı düzenledi. İsrail'in bombardımanında can kaybı yaşanmazken, 2'si çocuk 3 kişinin ise ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde 2'si çocuk 3 kişinin yolda yürüdüğü sırada arkalarında bulunan okula saldırı düzenlendiği, ardından korku ve panikle koşmaya başladıkları görüldü.

Filistinli kaynaklar, vurulan Ebu Helu Okulu'nun İsrail tarafından yerinden edilen Filistinlilere ev sahipliği yaptığını ve İsrail'in saldırı öncesinde sığınmacılara tahliye uyarısı yaparak insanların ayrılmaya zorladığını bildirdi. Saldırıda okul binası tyerle bir olurken, saldırı anında yakından geçen bir kişi de yaralandı. Yaralı, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Awda Hastanesine sevk edildi.

Gazze'de can kaybı 58 bin 667'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bilançonun 58 bin 667 ölü, 139 bin 974 yaralıya yükseldiğini açıklamıştı. - GAZZE